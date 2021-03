Son Dakika: ABD'de yayınlanan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal reklama soruşturma!

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki "#StopErdogan" adıyla yayınlanan reklamlara soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,

"Amerika’nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN’S TURKEY’, ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY’ şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

New York’un en işlek caddelerinden Time Square’daki reklam panolarında yer alan ‘Stop Erdoğan’ yazısıyla ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “FETÖ dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Bu ihanet şebekesi Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz” dedi.