Son Dakika: ABD'de yayınlanan Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal reklama soruşturma!

ABD'nin New York kentinde FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki "#StopErdogan" adıyla yayınlanan reklamlara soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,
"Amerika’nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN’S TURKEY’, ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY’ şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
New York’un en işlek caddelerinden Time Square’daki reklam panolarında yer alan ‘Stop Erdoğan’ yazısıyla ilgili konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “FETÖ dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Bu ihanet şebekesi Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz” dedi.
FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden oldu.
TASC Eşbaşkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasını içeren reklamının Türk-Amerikan toplumunu çok öfkelendirdiğini belirterek, "ABD'de yaşayan Türk toplumu üyeleri ilanı yayımlayan reklam şirketini telefon ve e-posta ile protesto yağmuruna tuttu." dedi.
Mutlu, yüzlerce Türk vatandaşının tepkisinin yanı sıra TASC yönetimi olarak ilanı veren reklam şirketi yöneticilerine ulaştıklarını kaydederek, şunları söyledi:
"Onlara FETÖ denilen örgütün, başta Türkiye'deki darbe kalkışması olmak üzere tüm faaliyetlerini ve karanlık yüzünü anlattık. Bize, bunlardan haberdar olmadıklarını, sadece ticari bir kuruluş olarak verilen reklamı yayınladıklarını söylediler. Biz de tamamen çarpıtmadan ibaret bu reklamın Türk-Amerikan toplumunu incittiğini ve eğer kaldırmazlarsa iftiradan dava açacağımızı belirttik. Türk toplumunun kararlığını görünce ilanı kaldırdılar."
TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de Türk Amerikan toplumunun FETÖ mensuplarının karalama kampanyasına karşı sesini yükseltmesinden gurur duyduğunu söyleyerek, "ABD'de artık haksızlığa karşı tek ses olan, cesurca tepkisini gösteren, davasına sahip çıkan bir Türk diasporası oluşuyor. Bu ilana karşı gösterdiği tepki ile Türk-Amerikan toplumu bunu kanıtladı." şeklinde konuştu.