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  4. Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

01.11.2023 20:05 | Son Güncelleme:
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor. Blinken 5 Kasım'da Ankara'da olacak.

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor. Blinken 5 Kasım'da Ankara'da olacak.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ve NATO'nun genişleme süreci hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

GÖRÜŞMEDE GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALAR ELE ALINMIŞTI

Görüşmede, Gazze'deki çatışmanın bölgeye yayılmasının önlenmesi, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik çabalar, insani yardım koridoru oluşturmanın aciliyeti ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'deki halkın ayrım yapılmaksızın topyekun hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu da vurguladı.

Günün önemli manşetleri


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Antony Blinken abd

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