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  4. Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş İran açıklaması

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş İran açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 15:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş İran açıklaması

Süleymani ve Haşdi Şabi yöneticilerine yönelik saldırının meşru olduğunu söyleyen Pompeo, İran'la savaş istemediklerini ancak ABD vatandaşlarının can güvenliği için gerekli adımları atmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.

Bölgedeki ABD varlıklarını güçlendirdiklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, Tahran'dan siber saldırı ihtimalini de dikkate aldıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
pompeo ABD ABD Dışişleri Bakanı İRAN kasım süleymani

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
adamı öldür gerilimi azalt oldu hem ayranım dökülmesin hem ..
korkak kahpe abd !
yüzsüzlüğe bak la
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