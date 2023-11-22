Son dakika: ABD-Kanada sınırında şiddetli patlama! Sınır kapıları kapatıldı

Son dakika: ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü’nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle iki ülke arasındaki bazı sınır kapıları tedbiren kapatıldı.
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