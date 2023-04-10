Son dakika: ABD'yi sallayan olay! Bir banka binasına ateş açıldı... Çok sayıda ölü var

Son dakika: ABD'nin Lousville kentinde bir banka binasına ateş açıldı. Olayda biri polis memuru olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, saldırgan ise etkisiz hale getirildi.

Polis, saldırıyı teyit ettikten kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve artık bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Yetkililer, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi. Saldırganın ölenler arasında olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bakanlık, çok sayıda can kaybının olduğunu belirterek, insanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. FBI da ajanlarının olay yerine vardıklarını duyurdu.

