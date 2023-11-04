SON DAKİKA | Açıklama geldi: Biden ve Netanyahu arasında ipler kopmak üzere! İsrail'den kan donduran itiraf

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşı İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde bulunan ambulanslar İsrail tarafından vuruldu, İsrail'den de bunu doğrulayan bir açıklama geldi. İsrail ambulansları Hamas'ın kullandığını iddia ederken Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra söz konusu iddiayı yalanladı.
06.00
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan 47 yardım tırını Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı duyuruldu.
Gazze'ye şu ana kadar 421 yardım tırının geldiği belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise halen izin verilmediği ifade edildi.
05.00
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail'in hedef aldığı ambulansın Filistinli direniş savaşçıları tarafından kullanıldığı iddialarını reddediyoruz." dedi.
İsrail'in katliamı kabul ettiğini belirten Kudra, "İsrail, her zamanki gibi sorumluluktan kaçmaya ve suçu Filistinli bir grubun üzerine yıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.
Kudra, İsrail'in hava saldırısında iki ambulansı hedef aldığına dikkati çekerek, iki ambulansın ayrı noktalarda olduğunu kaydetti.
İsrail'in, iddialarını ispat edecek fotoğrafları ortaya çıkarmasını isteyen Kudra, saldırının planlanarak yapıldığını ve bu nedenle tam anlamıyla bir cinayet olduğunu dile getirdi.
Kudra, uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalmaması ve İsrail'in daha fazla katliam yapmasına onay vermemesi gerektiğinin altını çizdi.
İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, dün Şifa Hastanesi'nin giriş kısmında ambulansı vurduğunu doğrularken, ambulansın, "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıdığını" iddia etmişti.
04.00
ABD merkezli Politico dergisinin, Beyaz Saray’dan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Pentagon, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik ilk saldırısının ardındaki düşünce ve süreç hakkında bilgi talebinde bulundu.
Yetkili, Pentagon’un ayrıca İsrail’den, “sivillerin zarar görmemesini sağlamak için çaba sarf etmesini” istediğini söyledi.
Politico’ya açıklamalarda bulunan ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Partili bir üyesi de ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’na yapılan saldırının ardından İsrail hükümetiyle özel görüşmelerde, saldırıları yavaşlatmaları konusunda baskı yaptığını dile getirdi.
Temsilciler Meclisi üyesi, Demokratların, saldırıların devam etmesi durumunda İsrail’i cezalandırmak için bazı önlemleri tartıştığını ve gerektiğinde belli mekanizmaların devreye konulabileceğini sözlerine ekledi.
Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder de perşembe günü basına yaptığı açıklamada, "İsrail de dahil olmak üzere ortaklara, askeri yardım sağladığımızda bu desteğin, savaş hukuku ve sivillerin korunmasıyla ilgili yükümlülükler de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak kullanılması gerektiğini açıkça belirtiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
03.00
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, öncelikle 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh ile görüşeceği bildirildi.
Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın ve sebep olduğu insani felaketin durmasına yönelik çabalar kapsamında cumartesi bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek." ifadesine yer verildi.
Ardından Arap ülkelerinin bakanları ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasında bir toplantı düzenleneceği, bakanların mevkidaşları Blinken'a "ateşkes ve acil insani yardım çağrısını vurgulayacağı" aktarıldı.
Görüşmeler sonrasında bakanların birlikte basın toplantısı yapacağı kaydedildi.
02.00
Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivil nüfusun yaşadığı ciddi insani durumlar göz önünde bulundurularak İsrail Büyükelçisi Roberto Martinez istişareler için ülkeye çağırıldı." ifadesine yer verdi.
Honduras Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) acil ateşkes çağrısı yapılarak, "İnsan haklarına her koşulda saygı duyulmalıdır. Gazze Şeridi'nde felaket niteliğinde insani dram yaşanıyor ve bundan büyük oranda çocuklardan oluşan sivil nüfus etkileniyor." ifadesi kullanılmıştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.
Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.
01.00
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.
AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrail Ordu Sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi olan son bir aydır adeta sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansın hedef alındığını itiraf etti.
İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan, dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgelerinden Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı verilere göre yaklaşık 500 bin kişi BM merkezlerine sığındı.
Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralananlar ve onların yakınları dahil on binlerce yerinden edilmiş Filistinli, Şifa Hastanesi'ne sığınmış durumda.
İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırısında 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.
Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜM DÜNYAYA YARALILAR İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nden yaralıların taşınması için yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirmişti.
Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapmıştı.