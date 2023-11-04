SON DAKİKA | Açıklama geldi: Biden ve Netanyahu arasında ipler kopmak üzere! İsrail'den kan donduran itiraf

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşı İsrail, Gazze'yi vurarak karşılık vermişti. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail, insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde bulunan ambulanslar İsrail tarafından vuruldu, İsrail'den de bunu doğrulayan bir açıklama geldi. İsrail ambulansları Hamas'ın kullandığını iddia ederken Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra söz konusu iddiayı yalanladı.

Gazze'ye şu ana kadar 421 yardım tırının geldiği belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise halen izin verilmediği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Kızılayının, içerisinde gıda, tıbbi malzeme ve çadır bulunan 47 yardım tırını Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdığı duyuruldu.

05.00

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN HAMAS İDDİALARINA YANIT

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail'in hedef aldığı ambulansın Filistinli direniş savaşçıları tarafından kullanıldığı iddialarını reddediyoruz." dedi.

İsrail'in katliamı kabul ettiğini belirten Kudra, "İsrail, her zamanki gibi sorumluluktan kaçmaya ve suçu Filistinli bir grubun üzerine yıkmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kudra, İsrail'in hava saldırısında iki ambulansı hedef aldığına dikkati çekerek, iki ambulansın ayrı noktalarda olduğunu kaydetti.

İsrail'in, iddialarını ispat edecek fotoğrafları ortaya çıkarmasını isteyen Kudra, saldırının planlanarak yapıldığını ve bu nedenle tam anlamıyla bir cinayet olduğunu dile getirdi.

Kudra, uluslararası toplumun daha fazla sessiz kalmaması ve İsrail'in daha fazla katliam yapmasına onay vermemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail Ordu Sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, dün Şifa Hastanesi'nin giriş kısmında ambulansı vurduğunu doğrularken, ambulansın, "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıdığını" iddia etmişti.