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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Futboldaki 'fon' vurgununda iddianame kabul edildi! Seçil Erzan'ın aralarında olduğu 7 sanık var

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Futboldaki 'fon' vurgununda iddianame kabul edildi! Seçil Erzan'ın aralarında olduğu 7 sanık var

29.11.2023 12:09 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Futboldaki 'fon' skandalıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada futboldaki 'fon' iddianamesinin kabul edildiğini belirtti. Bakan Tunç "7 sanık, 18 müşteki var" dedi.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç: Futboldaki 'fon' vurgununda iddianame kabul edildi! Seçil Erzan'ın aralarında olduğu 7 sanık var

Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbol dünyasını sarsan 'fon' skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç "İstanbul Başsavcılığı'nın iddianamesi var. 7 sanık 18 müşteki var. En doğru karar çıkacaktır." dieye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.

12 OCAK TARİHİNİ İŞARET ETTİ

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.

Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.

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