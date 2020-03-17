Son dakika: Adana-Ankara otoyolunda kar engeli! Ulaşıma kapandı

Sabah saatlerinde yo\u011funla\u015fan ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. Ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ula\u015f\u0131m tek \u015feritten kontroll\u00fc olarak sa\u011flanmaya ba\u015fland\u0131. Ekiplerin b\u00f6lgedeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\nKaynak: DHA\n\n window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destek'Cinleri musallat etti' diye kom\u015fusunu \u00f6ld\u00fcrd\u00fcYok b\u00f6yle ilan: 15 g\u00fcn uyuyana 11 bin TL maa\u015f!