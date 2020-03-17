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  4. Son dakika: Adana-Ankara otoyolunda kar engeli! Ulaşıma kapandı

Son dakika: Adana-Ankara otoyolunda kar engeli! Ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Adana-Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı.

Son dakika: Adana-Ankara otoyolunda kar engeli! Ulaşıma kapandı

Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
kar Adana-Ankara otoyolu

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