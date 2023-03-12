HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD ayrıntıları paylaştı

12.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş merkezli depremlerden de etkilenen Adana'da saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenilirken AFAD ayrıntıları paylaştı. Adana Valisi Süleyman Elban'dan açıklama geldi.

Son dakika: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika haberi: Adana'da bir kez daha deprem tedirginliği yaşadı. Önceki depremlerin yaralarının sarıldığı kent 4.4 ile sallandı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Adana'da saat 15.31'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

0c41b8a3b55c501cf0f0c1406f8ed326

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

(DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu! Nusaybin'de 3 terörist etkisiz hale getirildiBakanlık duyurdu! Nusaybin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!
İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

2 partiyi saydı, yeni formülü açıkladı!

2 partiyi saydı, yeni formülü açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.