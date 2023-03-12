Son dakika: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi... AFAD ayrıntıları paylaştı

Son dakika haberi: Adana'da bir kez daha deprem tedirginliği yaşadı. Önceki depremlerin yaralarının sarıldığı kent 4.4 ile sallandı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Adana'da saat 15.31'de merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

(DHA-AA)

