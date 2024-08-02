Son Dakika | Adana'da yangına müdahale eden helikopter düştü!

Son dakika: Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.

MÜRETTEBAT YÜZEREK KURTULDU

Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan 5 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır."

(DHA)