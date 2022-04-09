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  4. Son dakika | Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Son dakika | Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

09.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Son dakika | Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Son dakika: Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası şehit Adana
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