Son dakika | Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı

Son dakika: Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait minibüsle sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



