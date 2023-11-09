SON DAKİKA | 'Aday müracaatları bugün başlıyor' AK Partili Yavuz duyurdu! 'Şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz'

Son dakika haberi: Türkiye, adım adım yerel seçimlere yaklaşırken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. Partilerin adayları merak edilirken AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz. Aday müracaatları bugün başlıyor. 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi, il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlayacak, 3 Aralık'a kadar devam edecek." dedi.

"BU SEFER BAŞVURU AİDATI ALMIYORUZ! BAĞIŞ ALINACAK"

Öte yanda Yavuz açıklamasında "Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak." ifadelerini kullandı.

"3 TON KAĞIT İSRAFININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Yavuz devamında "Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasımdaki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak. Seçim faturası bu sayede doğaya kesilmesin diye katkı sağlıyoruz." dedi.

Ayrıca Yavuz "Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze'ye gitsin istedik. Bütün teşkilat mensuplarımız ve aday adayı kardeşlerimizle katkı sağlamak istedik." şeklinde konuştu. (DHA)







