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  4. Son dakika: 'Aday ol' çağrısı sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Meral Akşener ile görüşecek

Son dakika: 'Aday ol' çağrısı sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Meral Akşener ile görüşecek

11.04.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mansur Yavaş'tan 'aday ol' çağrısı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası ne yapacağı merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.

Son dakika: 'Aday ol' çağrısı sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Meral Akşener ile görüşecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'aday ol' çağrısıyla günlerdir konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat bir ziyaret kararı geldi.

MANSUR YAVAŞ, MERAL AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bugün saat 12.00’de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

AÇIKLAMA YAPMALARI BEKLENİYOR

İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşecek ziyaret öncesinde edinilen bilgiye göre Yavaş’ın ziyareti özel bir gündemle yapılmıyor. “Rutin” ziyaretin ardından Yavaş ve Akşener’in bir açıklama yapması da bekleniyor.

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’den istifa ederek Zafer Partisi’ni kuran Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklediklerini belirterek açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın öncesinde ve sonrasında Yavaş kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiaları reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.

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Millet İttifakı üyesi liderlerini dönem dönem ziyaret eden Mansur Yavaş, son olarak 13 Ocak tarihinde İYİ Parti lideri Meral Akşener’i ziyaret etmişti.

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