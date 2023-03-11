SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Deprem bölgesinde can kaybı yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada can kaybının 47 bin 975'e yükseldiğini açıkladı.



Yunus Sezer'in açıklamasından satır başları:

"Depremin 34. gününde çalışmalar devam etmektedir. Maalesef depremde hayatını kaydeden vatandaşlarımızın sayısında artış var, 47 bin 975 ölüm var.

"HEDEFİMİZ 700 BİN CİVARI"

Şu an itibariyle 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda. 332 adet de çadır kent kurulmuş durumda. Çadırdaki hedefimiz 700 bin civarı."

"16 BİN ARTÇI MEYDANA GELDİ"

Öte yandan Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Yaklaşık 16 bin artçı sarsıntı meydana geldi" dedi. Açıklamasının devamında Tatar, "Bölgedeki 100 km bir yarı çaptaki fayların da depremden etkilendiğini görüyoruz. Son birkaç gündür Kayseri civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz, bunlar çok olağan" diye konuştu.

