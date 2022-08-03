SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: AFAD, Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. 23.20'de yaşanan deprem Bingöl merkezde meydana gelirken derinliğinin ise 6.61 km olarak kaydedildiği aktarıldı.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken merkez üssünün ise Sudüğünü olduğunu açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem 4.3 km derinlikte gerçekleşti.



