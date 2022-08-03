HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

03.08.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.20'de gerçekleşen depremin derinliği ise 6.61 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Bingöl'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberi: AFAD, Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. 23.20'de yaşanan deprem Bingöl merkezde meydana gelirken derinliğinin ise 6.61 km olarak kaydedildiği aktarıldı.

İşte depremin gerçekleştiği nokta:

ddd

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyururken merkez üssünün ise Sudüğünü olduğunu açıkladı. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre deprem 4.3 km derinlikte gerçekleşti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki..."Görevden alınan ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün'den açıklama geldi! "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki..."
Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indiPelosi'nin uçağı Tayvan'a indi
Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"
Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl son dakika haberi afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Özdağ'dan KPSS iddiası: Arkadaşlarımız yolsuzluğu tespit etti, önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Özdağ'dan KPSS iddiası: Arkadaşlarımız yolsuzluğu tespit etti, önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu

Bolu'da 250 yıllık sütunlar kayıptı, lüks villadan çıktı

Bolu'da 250 yıllık sütunlar kayıptı, lüks villadan çıktı

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Mayosuna kimse anlam veremedi! “Nereden başlıyor?”

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.