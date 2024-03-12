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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.03.2024 23:23
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Son dakika haberi: AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde oluştu.


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deprem Çanakkale
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