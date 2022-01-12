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Son Dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

12.01.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'ın açıklamasına göre Elazığ'da bir deprem meydana geldi. Elazığ'ın Palu ilçesinde gerçekleşen depremin, saat 00.34'te 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son Dakika: AFAD duyurdu! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Çevre ilçelerden de hissedilen depremle ilgili açıklama AFAD'dan geldi. İşte son dakika Elazığ depreminin detayları...

AFAD DUYURDU

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00:34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

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deprem Elazığ
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