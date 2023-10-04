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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

04.10.2023 11:18 | Son Güncelleme:
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Son dakika deprem haberi: Hatay'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Samandağ ilçesi olan saat 10.58'deki depremin derinliğini 10.81 km olarak duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesine 6.10 km uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.81 km olarak açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

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