SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesine 6.10 km uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.81 km olarak açıklandı.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA





