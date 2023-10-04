SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesine 6.10 km uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 10.81 km olarak açıklandı.
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