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  4. Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

09.01.2024 22:26 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: AFAD, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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