Son Dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5,1 şiddetinde deprem

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun Kahramanmaraş olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Depremin saati 22.31 olarak belirlenirken, sarsıntısının yerin 12,18 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.



