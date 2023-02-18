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Son Dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5,1 şiddetinde deprem

18.02.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 12,18 kilometre derinlikte olduğunu bildirildi. Deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 5,1 şiddetinde deprem

Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun Kahramanmaraş olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Depremin saati 22.31 olarak belirlenirken, sarsıntısının yerin 12,18 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.


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deprem Kahramanmaraş

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