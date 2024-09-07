SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem... Hatay, Adana, Mersin ve Gaziantep'te de hissedildi

Son dakika deprem haberi: Saat 09.31'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

Deprem nedeniyle birçok vatandaşın korkuyla dışarı çıktığı öğrenildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde, saat 09.31’de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan yapılan bir sonraki açıklamada ise "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.