SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Sarız merkezli deprem saat 13.17'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.06 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin çevresindeki diğer illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

'PATLAMA GİBİ BİR SES DUYULDU'

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, depremden dolayı ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, sallantı hissetmediklerini ama yerin altından patlama gibi bir ses duyulduğunu söyledi.

KAYSERİ VALİLİĞİ: OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Kayseri Valiliği, 4.7 şiddetindeki depremle ilgili olarak, "Olumsuzluğa rastlanmadı" şeklinde açıklama yaptı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17’de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

‘YER YER ÇATLAYAN BİNALAR VAR’

Gazeteci İlter Sağırsoy katıldığı bir canlı yayında depreme ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Yer yer çatlayan binalar var. Fakat gözle görebildiğimiz şu ana kadar çökme anlamında bir bina yıkımı yok. Can kaybı yok şu ana kadar öğrenilen ama tabi korku ve panik içerisinde herkes sokağa dökülmüş vaziyette. Biz de kaymakamlıktan hem de Kayseri Valiliği yetkililerinden aldığımız bilgilere göre onlara da intikal etmiş bina yıkılması veya can kaybı yaralanmalara ilgili bilgi şu an için yok ama halk şu an korkmuş bir vaziyette dışarıda. Kayseri’de çok hissedilmedi Kayseri merkeze en uzak ilçelerden bir tanesi Sarız ama tabi Kahramanmaraş’a sınır komşusu olduğu için orada daha çok hissedildi. Şimdilik deprem Sarız’da hafif çatlak binalarla atlatılmış gözüküyor.