SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: AFAD, saat 17.04'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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