SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.04'te gerçekleşen deprem 7 km derinlikte kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA: