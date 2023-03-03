HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

03.03.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberi: AFAD, saat 17.04'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika deprem haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.04'te gerçekleşen deprem 7 km derinlikte kaydedildi.

İŞTE DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA:

dddd

Ege Bölgesi için deprem uyarısı: Üç il çok riskli Ege Bölgesi için deprem uyarısı: Üç il çok riskli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP PM üyesi sosyal medyadan paylaştı! 'Namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana'CHP PM üyesi sosyal medyadan paylaştı! 'Namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana'
Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli olduAltılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem Manisa afad

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

'Hiç beklemiyordum' Akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İmamoğlu toplantı sonrası açıkladı! "Demirel'in dediği gibi..."

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.