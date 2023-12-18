Son dakika: AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 8.52 kilometre açığında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Yalova'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: GELEN BİR İHBAR YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.







