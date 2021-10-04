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  4. Son Dakika: AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

04.10.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17:03'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 17.03'te Ege Denizi'nde kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,09 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 31 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra Yazı, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye gibi kırsal mahallerde hafif şekilde hissedildi. Deremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Muğla
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