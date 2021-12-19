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Son Dakika: Ağaçların kışın çiçek açması ne anlama geliyor? Korkutan açıklama: Felaket

19.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ağaçların kışın çiçek açmasıyla ilgili korkutan bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi." dedi. Ünal, bu kış ağaçların çiçek açmasının sonucu olarak meyve üretiminde ciddi bir azalış yaşanacağını belirtti.

Son Dakika: Ağaçların kışın çiçek açması ne anlama geliyor? Korkutan açıklama: Felaket

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü. İlkbaharı andıran görüntüler şaşkınlık yaratırken, uzmanlar ağaçların kışın çiçek açmasını çevre felaketi olduğunu söylüyor.

"TARIMSAL KITLIK" TEHLİKESİ

"Ağaçların sonbahar ve kış aylarında çiçek açması alışıldık bir durum değil" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Son yıllarda sonbahar ve kış aylarında ağaçların çiçek ve meyve açtığını sık sık görüyoruz. Bu durum iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Ağaçların kışın çiçek açması çok da istenilen bir durum değil. Çünkü bu çiçeklerde bir sonraki sene oluşacak meyvelerin ilk halleri. Bu nedenle sıcak havadan soğuk havalara geçtiğimde ağaçların ölmesi söz konusu. Yani önümüzdeki sene çiçeklendirme daha az olacak. Çiçeklendirmenin az olmasıyla beraber meyve miktarında de bir azalma olacak. Bu azalma bir anlamda bizler için tarımsal kıtlık demek" dedi.

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Prof. Dr. Ünal Akkemik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu sene, bu aylarda fakültemizin içerisinde ıhlamur ağaçlarında yapraklar görmeye başladık. Yine fakültemiz içerisinde bazı meşe ağaçlarının tomurcuklarının patladığını ve yaprak açmaya başladığını gördük. Ancak bu ağaçlar bu kış dönemini tamamen dinlenerek geçirmesi gerekiyor."

"MEYVE ÜRETİMİNDE CİDDİ BİR AZALMAYA YAŞANILACAĞINI GÖSTERİYOR"

Artık Türkiye'nin her yerinde kışın ağaçların çiçek açtığını belirten Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların çiçek açması Türkiye'nin her yeri için geçerli. Ama özellikle Türkiye'nin güney bölgeleri daha sıcak olduğu için oralarda bu durumlar daha çok görülebilir. Çünkü özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde erik ağaçları şu an bu mevsimde çiçek açmaya başlamış. Seneye açması gereken ağacının şimdi açmış olması önümüzdeki sene çiçek oranını düşmesi anlamına geliyor. Bu sene kışın bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya yaşanılacağı gösteriyor. Mesela ileride erikleri çok pahalıya bulabiliriz" diye konuştu.

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"MUTLAKA ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM"

Kışın ağaçların çiçek açmasını felaket olarak değerlendiren Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir felaket olabilir. Ancak bu felakete karşı mutlaka bir önlem almamız lazım. İklimde değişen şey sıcaklığın artması ve yağışın daha düzensiz hale gelmesi ile ilgili. Dolayısıyla bu durum bizler için felaket olabilir. Yetkililerin bu konularda mutlaka önlem alması gerekiyor. Yetkililer daha geç çiçek açan, iklime karşı daha dirençli türlere doğru değişim yapabilir" ifadelerini kullandı.

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"AĞAÇLAR KURAKLIĞA KARŞI BİR ANLAMDA CAN ÇEKİŞİYOR"

Prof. Dr. Ünal Akkemik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Gelecekte bizi felaket boyutunda kriz bekliyor. Mesela şu an fıstık çamlarında iklim değişikliğinden dolayı çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Yine benzer bir şekilde zeytinde ciddi bir verim azalması var. İklim değişikliği nedeniyle ağaçlar kuraklığa karşı bir anlamda can çekişiyor. Özellikle kiraz, vişne, şeftali, portakal, erik gibi ağaçların kışın çiçek açma olasılığı artık yüksek."

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(DHA)

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