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SON DAKİKA! Ağrı'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

23.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Ağrı'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 21.22 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin meydana geldiği yer;

afad

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.


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deprem Ağrı afad

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