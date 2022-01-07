Son dakika: AK Parti'den emekli milletvekili maaşı açıklaması

Son dakika haberine göre, AK Parti'li Mustafa Elitaş, TBMM'de basın mensuplarına, milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

"VALİ BİZİ GEÇİYOR"

Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne vurgu yaparak, "Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmişler. Emekli milletvekilleri, 'Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki 'Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik" ifadelerini kullandı.

"SADECE MİLLETVEKİLLERİ FAYDALANAMIYOR"

Elitaş, şu anda emekli milletvekili maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de, 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" diye konuştu. (DHA)

