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  4. SON DAKİKA | AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Göz yumanları şiddetle kınıyoruz

SON DAKİKA | AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Göz yumanları şiddetle kınıyoruz

06.08.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsveç'te yaşanan provokasyona tepki gösterdi. Çelik açıklamasında "Göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | AK Parti'den İsveç'e sert tepki: Göz yumanları şiddetle kınıyoruz

Son dakika: İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi. Söz konusu kişiler Erdoğan'ın maketinin üzerine bazı semboller yerleştirdi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan ise jet hızında tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Stokholm’de 5 Ağustos'ta düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz. İsveç’in PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütlerini hatırlatmak isteriz' denildi.

ÖMER ÇELİK: HUKUK DEVLETİ TERÖRE TESLİM OLMAZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz."

8 AY ARAYLA AYNI SENARYO

Ocak ayında yaşanan benzer bir gelişmede ise provokatörler Erdoğan'ın maketini Stockholm belediye binası önünde ters asarak yine bir skandala imza atmıştı. İsveç Başbakanı Krissterson ise o dönem kendi polis kuvvetini eleştirerek yaşananları kınamıştı.

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