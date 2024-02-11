SON DAKİKA | AK Parti'nin seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıda yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Biri yakalandı!"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişinin yakalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Tekirdağ bugün başka güzel. Biz Tekirdağ’a yürekten bağlıyız. 3 Kasım 2002’den beri şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik.

Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart’ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz. Biz ayıran değil birleştiren anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz. Biz oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde mağdurları kapı dışarı atmak olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.

Depremzedelere hakaretler savurmaktan çekinmediler. Aynanın karşısına geçip biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler. Seçimlerden sonra tüm faturayı bay Kemal’e kestiler.

CHP’nin tarihi milletin değerleri ile kavga etmenin tarihidir. Anadolu insanını hürmete layık görmediler. Her zaman kolaya kaçtılar. Kimi zaman son seçimlerde olduğu gibi terör baronlarından medet umdular. Kandildeki terör baronları bunlar için oy istedi. 50 gün sonra bunlara gereken cevabı vermeye hazır mıyız. Bugün de kapalı kapılar ardında demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların millete saygıları yok.

Bunlarda Türkiye’yi büyütmek, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir şey yok. Bunlarda vatandaşa tepeden bakma özelliği var. Seçim meydanlarında tutamayacakları sözleri verme hainliği var. Tek parti faşizmini özlüyorlar.

"BİR TANESİ YAKALANDI İNŞALLAH DİĞERLERİNİ DE YAKALAYACAĞIZ"

Küçükçekmece’de gerçekleşen menfur olayı lanetliyorum. Gerekli tahkikat titizlikle yürütülüyor. Tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir tanesi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız.

Geçen hafta 6 Şubat depreminin sene-i devriyesiydi. Depremzedelerimizle dertleştik, yanlarında olduğumuzu gösterdik. Hükümetimizin bölgeyi ihmal etmeyeceğini ortaya koyduk. Yapımı tamamlanan konutların kuralarını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





