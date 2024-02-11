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  4. MHP'li Başkan Rafet Vergili'nin 'AK Parti' sözleri gündem oldu! 'Siyasetleri budur' diyerek anlattı: 'Bir yerde rant varsa onu peşkeş çekerler'

MHP'li Başkan Rafet Vergili'nin 'AK Parti' sözleri gündem oldu! 'Siyasetleri budur' diyerek anlattı: 'Bir yerde rant varsa onu peşkeş çekerler'

11.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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MHP'li Rafet Vergili'nin AK Parti ile ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem yarattı. Karabük Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Vergili, katıldığı bir canlı yayında "AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. O kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen MHP'li Rafet Vergili'nin AK Parti ile ilgili yaptığı açıklama gündem yarattı. Katıldığı bir canlı yayında seçim süreci ve vaatleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP'li Vergili, AK Parti siyasetinin rantları peşkeş çekmek üzerine kurulu olduğunu söyledi.

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"AK PARTİ RANTI PEŞKEŞ ÇEKER"

"AK Parti siyaseti herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar" ifadelerini kullanan Vergili, sözlerinin devamında da şu ifadelere yer verdi;

"O KADAR GİZLİ SAKLI YAPARLAR Kİ..."

"Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonları da bu ve o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez.

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Bunları söyleyen biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabük bunları görmeye başladı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vergili'nin AK Parti ile ilgili bu sözleri sosyal medyada bir anda gündem yarattı.

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