Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ canlı yayında duyurdu: "Genç Parti'den teklif geldi, kabul ettik"

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözcü TV'de gazeteci Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Özdağ; özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güçlü adaylar çıkardıklarını ve güzel sonuçlar alacaklarını iddia etti. Bu seçimlerde vatandaşın 'sarı muhalefeti' cezalandıracağı bir sonucu beklediğini söyleyen Özdağ, Genç Parti ile bir görüşme yaptıklarını ve tekliflerini kabul ettiklerini ilk kez açıkladı.

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"UMUT VERİCİ SONUÇLAR GELİYOR"

"31 Mart seçimlerine yaklaşıyoruz. Zafer Partisi, bütün anketler gösteriyor ki Türkiye'de en hızlı yükselen Parti ve çok ciddi bir sonuç alacağımızı düş düşünüyoruz. Sahadan çok umut verici sonuçlar geliyor. Ama sadece anketlerden gelmiyor. İnsan temaslarında da geliyor.

"İSTANUL'DA 1994 SEÇİMLERİNE BENZER BİR SÜREÇ VAR"

Ankara'da İstanbul'da İzmir'de çok güçlü adaylar çıkarttık. İstanbul'da 1994 seçimlerine benzer bir sürece girmiş durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayımız Azmi Karamahmutoğlu. Azmi Başkan büyük bir atılım içerisinde. Zafer Partisi büyük bir atılım içerisinde.

İstanbul'da şaşırtacak bir sonucu ortaya çıkartacağımızı düşünüyoruz.

Ankara'da Bartu Soral. Birleşmiş Milletler'de görev yapmış deneyimli bir kalkınma ekonomistidir. Türk dünyasının değişik yerlerinde görebv almış deneyimli saha insanı aynı zamanda güçlü bir akademisyendir.

"ANKARA'DA CİDDİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Ben Bartu Bey'in Ankara'da çok ciddi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Çünkü kendisini Bartu Bey de temsil ediliyor gören önemli bir seçmen kitlesi var. İnsanlar artık yani orada bu var, burada bu var iki Kutup değil hayır aynı şey İstanbul'da da geçerli. Bu iki kutubun arasında sıkışmadan Atatürk'ten taviz vermeyen, sığınmacılar konusundan taviz vermeyen. İstanbul'da deprem konusunda yeni, kolay ve ama etkili çözümler öneren bir Zafer Partisi'ni görüyorlar.

İzmir'de Naşit Birgüvi adayımız. Sayın rahmetli Türkeş'in il başkanlığını yapmış daha sonra uzun yıllar Demokrat Parti genel başkan yardımcılığı yapmış. İzmir siyasetinin önemli isimlerinden bir iş insanı. O da gerçekten güzel bir dalga oluşturdu İzmir de.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cengiz inşaat bağlantılı olduğu ifade edilen bir aday, öbür tarafta AK Parti adayı ve onların karşısında Zafer Partisi'nin adayı var. Etkili bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"GENÇ PARTİ'DEN TEKLİF GELDİ, KABUL ETTİK"

Biz seçimlere tek başımıza giriyoruz ama Genç Parti bazı ilçelerde ve illerde kendi adaylarını bizim listelerimize sokmak için bir görüşme yaptı bizle. Biz de kabul ettik.

Önümüzdeki günlerde neticelenecek.

"SEÇMEN SARI MUHALEFETİ CEZALANDIRACAK"

22 yıldan beri AK Parti'de iktidarda kalmasına yardımcı olan sarı muhalefetin cezalandırılacağı bir tablo olacak. Türkiye'nin bu iktidarı açabilmesi ancak bu sarı muhalefeti aşabilmesiyle gerçekleşir.

Erdoğan dönemi bir Fetret dönemi aslında. Ama buna rağmen Erdoğan iktidarda ise başarı Erdoğan'ın değildir. Onu iktidarda tutan sarı muhalefetindir. "







