CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi, polis odayı kapıyı kırıp boşalttı

Edinilen bilgilere göre, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğünden bu yana yanında yer alan ve özel kalem müdürlüğünü yapan Şükran Kütükçü kurultay sürecinde taraf değiştirerek, Özgür Özel’in bulunduğu değişimcilerin tarafında geçti. Özgür Özel ise Kütükçü'yü protokol müdürü olarak görevlendirdi ve kendisine de daha önce CHP'li meclis idare amirlerinin kullandığı odayı tahsis etti. Fakat CHP'li milletvekillerinin oyuyla Meclis İdare Amirliğini Kılıçdaroğlu'na yakın Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan kazandı.

Bayraktutan'ın daha önce de CHP'li Meclis İdare Amirlerine verilen odaya geçmesi gerekiyordu. Meclis yönetimi de buna uygun olarak meclis idare amiri tabelasını odanın girişine astı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

