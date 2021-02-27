HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: AK Parti Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

27.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü'nden Yunanistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan askerlerinin Edirne sınırında bulunan göçmenleri darp etmesini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan askerlerinin göçmenlere uyguladıkları şiddeti kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yunanistan unsurları, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürüyor. Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz. Avrupa Birliği sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemelidir. Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir. Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz." (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldıCumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı
Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Apple müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

En Çok Okunan Haberler

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Evliliğinde 40 yılı devirdi! İşte eşi...

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

Son Dakika: Gökçeada’da kayıp teknenin yeri tespit edildi

MSB'den 'Tanksavar' paylaşımı

Bakanlıktan gururlandıran paylaşım!

Son Dakika: Halkalı'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Halkalı'da büyük yangın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan lagos balığı aldı

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama! '2050'den sonra...'

'İstanbul Boğazı donacak' tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama!

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

47 ilde büyük operasyon! 135 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.