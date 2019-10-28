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Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 18:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "İnsanlığa karşı suç işleyen örgüt liderinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır. Türkiye, ABD unsurlarıyla yüksek koordinasyondaydı. ABD uçakları Fırat Kalkanı Hareket bölgesinde uçuş yaptı" dedi. Ayrıca Çelik, 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de açıklamada bulundu.

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İncirlik hava üssü DEAŞ'e karşı mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir.

YPG/PKK terör örgütünün varlığı DEAŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir.

Terör örgütü YPG başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor. Bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor.

Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir.

Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri köprü yerine duvarlar örmeyi tercih ediyor.

Terör örgütlerinin bu çocukları insan deposu olarak kullanmasının önüne geçilmeli.

Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir.

Sistematik şekilde demografik yapıyı değiştiren terör örgütüdür.

(3600 ek gösterge sorusuna yanıt) Personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilecek. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacak. Pozitif yaklaşımımız sürüyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

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