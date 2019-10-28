Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İncirlik hava üssü DEAŞ'e karşı mücadelede önemli bir rol üstlenmiştir.

YPG/PKK terör örgütünün varlığı DEAŞ'in zemin bulmasına imkan vermektedir.

Terör örgütü YPG başı sıkıştığında DEAŞ'lıları serbest bırakıyor. Bunu şantaj unsuru olarak kullanıyor.

Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir.

Güvenli bölgeye pozitif katkı sağlanması gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri köprü yerine duvarlar örmeyi tercih ediyor.

Terör örgütlerinin bu çocukları insan deposu olarak kullanmasının önüne geçilmeli.

Türkiye, kimsenin mülteci kampı değildir. Dolayısıyla (AB) yapacakları işi, bu meselenin sürdürülebilir insani standartların korunması açısından hassasiyetle ele almaları ve ciddi bir eylem planıyla önümüze gelmeleri gerekir.

Sistematik şekilde demografik yapıyı değiştiren terör örgütüdür.

(3600 ek gösterge sorusuna yanıt) Personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilecek. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacak. Pozitif yaklaşımımız sürüyor.

