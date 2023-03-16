SON DAKİKA | AK Parti TBMM Grubundan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere doğru birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.