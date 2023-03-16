HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | AK Parti TBMM Grubundan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar

SON DAKİKA | AK Parti TBMM Grubundan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar

16.03.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere doğru birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak AK Parti Grubu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı aldı.

SON DAKİKA | AK Parti TBMM Grubundan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar

Son dakika haberi: AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. (AA/DHA)

Ayrıntılar geliyor...

erd1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü emekli oldu! Milletvekili...Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü emekli oldu! Milletvekili...
Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?
Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa ettiHatay Valisi Rahmi Doğan istifa etti
Anahtar Kelimeler:
seçim Recep Tayyip Erdoğan ak parti

En Çok Okunan Haberler

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

O borçlar siliniyor, primini kendi ödeyene emeklilik şansı!

O borçlar siliniyor, primini kendi ödeyene emeklilik şansı!

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.