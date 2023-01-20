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  4. Son dakika | Erdoğan "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslendi! "Akıllı durursan seninle işimiz yok, Yunanistan Adaları silahlandırmaya kalkarsa..."

Son dakika | Erdoğan "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslendi! "Akıllı durursan seninle işimiz yok, Yunanistan Adaları silahlandırmaya kalkarsa..."

20.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dudullu-Bostancı metro hattının açılışında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Paris' benzetmesine gönderme yaparak "Daha Paris'i bile görmüş değiller. Vah zavallılar!" ifadeleriyle tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslenerek "Şunu iyi bil; bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin. Akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Erdoğan "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslendi! "Akıllı durursan seninle işimiz yok, Yunanistan Adaları silahlandırmaya kalkarsa..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuştu. 2023 seçimlerine dair mesaj verirken "Artık vakit yok, sayılı haftalardayız" diyen Erdoğan, "Esenyurt'u sıfırlamamız lazım, Esenyurt'tan diğerlerine bir şey kalmaması lazım. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu, bu yanlışın olmaması lazım" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de uyararak "Bizim Atina'yı vurma gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı durun" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞİTİM KÜLLİYESİ OLACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Son 20 yılda İstanbul'umuza eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptık. Amacımız İstanbul'un eğitimdeki performansıyla diğer vilayetlerimize örnek olmasını, öncülük yapmasını sağlamaktır.

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  • Esenyurt'u cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser inşallah Esenyurt'la birlikte İstanbul'umuzun medarıiftiharı olacaktır. Toplamda 10 bin 412 öğrencimizin eğitim-öğretim görebileceği bu tesiste 40'ar derslikli 5 ayrı anadolu lisesi, 40 derslikli imam hatip lisesi, 40 derslikli bir fen lisesi, 45 derslikli bir mesleki teknik anadolu lisesi ile 3 derslikli bir anasınıfı bulunuyor. Türkiye'nin en büyük eğitim-öğretim külliyesi olacak Esenyurt Eğitim Külliyemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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6'LI MASA'YA 'METRO' TEPKİSİ: VAH ZAVALLILAR!

  • İnşallah pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6'lı masadan birileri metroya binmişler, metroda vatman yok, kendiliğinden gidiyormuş. 'Bu Paris'te bile yok' diyorlar. Daha Paris'i bile görmüş değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz neredesiniz? Vah zavallılar! Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.

  • Yılbaşında devreye giren 2023 bütçesi dahil şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı.

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"GEÇEN SEÇİMLERDE BİR YANLIŞ OLDU, OLMAMASI LAZIM"

  • 2023 seçimleri geliyor. Artık vakit yok, sayılı haftalardayız. İstanbul'daki milletvekillerinin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız lazım. Esenyurt'u sıfırlamamız lazım, Esenyurt'tan diğerlerine bir şey kalmaması lazım. Geçen seçimlerde bir yanlış oldu, bu yanlışın olmaması lazım.

YEMEK DESTEĞİ İÇİN TARİH VERDİ

  • İnşallah 6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunacağız.

  • Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirliyor? Benim milletim belirleyecek. 2023'te hata yapma lüksümüz yok. Ülkemizin yeniden eski Türkiye'nin kavga ve kriz iklimine sürüklenmesine izin veremeyiz.

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"BAK MİÇOTAKİS, ŞUNU İYİ BİL"

  • 'Türkiye Tayfun diye bir füze üretti, Atina'yı vurursa ne olacak?' diyorlar. Bizim Atina'yı vurma gibi bir derdimiz yok, yeter ki siz akıllı durun. Bak Miçotakis, gene sağlı sollu konuşuyorsun. Şunu iyi bil; bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin. Akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok.

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