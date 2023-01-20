Son dakika | Erdoğan "Bak Miçotakis, şunu iyi bil" diye seslendi! "Akıllı durursan seninle işimiz yok, Yunanistan Adaları silahlandırmaya kalkarsa..."

İnşallah pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını açıyoruz. Geçenlerde bir şey oldu. Bu 6'lı masadan birileri metroya binmişler, metroda vatman yok, kendiliğinden gidiyormuş. 'Bu Paris'te bile yok' diyorlar. Daha Paris'i bile görmüş değiller. Biz bunları yapalı unuttuk, siz neredesiniz? Vah zavallılar! Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz.