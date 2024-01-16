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  4. Son dakika | Akşener'in son hamlesine Özgür Özel sitem etti! İYİ Parti'ye 'Cumhur İttifakı' tepkisi: Bizi çok üzüyor

Son dakika | Akşener'in son hamlesine Özgür Özel sitem etti! İYİ Parti'ye 'Cumhur İttifakı' tepkisi: Bizi çok üzüyor

16.01.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Siyasetin gündeminde hain saldırıları sonrası yayımlanan bildirilere dair polemikler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son saldırıların ardından Bahçeli ve Akşener ile telefon teması gerçekleştirmişti. CHP lideri Özel, İYİ Parti'nin AK Parti ile ortak bildiri imzalamasına tepki gösterdi!

Son dakika | Akşener'in son hamlesine Özgür Özel sitem etti! İYİ Parti'ye 'Cumhur İttifakı' tepkisi: Bizi çok üzüyor

Son dakika haberi: CHP'nin grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel, Türkiye'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İYİ PARTİ'YE AK PARTİ TEPKİSİ! "BU DURUM BİZİ ÇOK ÜZÜYOR"

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

  • Evlatlarımızın kanı yerde kalmayacak değil, kanı akmayacak! Biz bunun için konuşuyoruz. Geçen sefer beylerin ezberini bozduk. Onlar PKK'yı kınıyordu, biz lanetledik. Yokmuş gibi yaptılar. Onlar için terörü kınamanızın bir önemi yok, yanlarında durmanızın bir önemi var.

  • Her şehit haberinden sonra aynı ezberi tekrarlayanlar, bizi de peşlerine takılmaya sorumluluklarını hatırlatmamaya onlardan hesap sormamaya davet etti.

  • Maalesef cuma akşamı 9 eve daha şehit düştü. Aynı bölge, aynı hatalar... Diyorlar ki 'Bir kez daha kınama yayınlayalım.' Bugün 2 bakan Meclis'e geliyorlar, vermedikleri beyanatı veriyorlar, bekliyoruz ki sorularımızı yanıtlayacaklar. Bugün Meclis Başkanlığına CHP'nin bildirgesini sunuyoruz. İYİ Parti'nin de bu sorumlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrışarak kendi bildirgesini imzalamasını umuyoruz, aksi durum hepimizi çok üzüyor.

  • Tayyip beyin peşine takılmayacağız, birlikte olacağız, haklı çıkacağız ve sonunda biz başaracağız.

  • 9 şehit haberi aldığımız gecede bazı liderlere telefon açıp bazılarını aramazsanız siz her şey olabilmişsiniz ama devlet adamı olamamışsınız demektir. Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum! O telefonu açarken bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak ülkenin çıkarlarını düşünerek değil, geleceğe dönük siyasi talil, taktiklerini düşünerek yapıyor.
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Özgür Özel CHP
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