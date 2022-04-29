HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika: "Almanya kendine baksın" diyerek ekledi... Bakan Bozdağ'dan sert tepki: Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir

Son Dakika: "Almanya kendine baksın" diyerek ekledi... Bakan Bozdağ'dan sert tepki: Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir

29.04.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir." ifadelerini kullandı. Açıklamasında "Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın." sözlerine yer veren Bakan Bozdağ, "Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." dedi.

Son Dakika: "Almanya kendine baksın" diyerek ekledi... Bakan Bozdağ'dan sert tepki: Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi davasına ilişkin mahkeme kararının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ Almanya'ya tepki gösterdi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması,Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

c8a4368ea0602935694af4097ea76613

"ALMANYA KENDİNE BAKSIN"

Bozdağ açıklamasında "Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın." ifadelerine de yer verdi.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYMAYA DAVET EDİYORUM"

Öte yandan Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada "Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri;Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir parti daha mı kendi adıyla seçimlere girecek? Açıklama geldiBir parti daha mı kendi adıyla seçimlere girecek? Açıklama geldi
Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'
Mansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrıMansur Yavaş çıkışı gündem olmuştu! Özdağ'dan Akşener'e çağrı
Anahtar Kelimeler:
Almanya Bekir Bozdağ son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Skandal! ABD yardıma koştu: Binlerce kişiyi...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Herkesi şaşırtan ilan! Ev fiyatına eski kocasını da dahil etti

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Almadan önce iki kere düşünün! Vatandaşa talaş tozu yediriyorlar

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.