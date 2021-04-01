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Son Dakika! Altun'dan flaş açıklama: Mücadele edeceğiz

01.04.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bağımsız Türk yargısı içine sızan, adaletin tesisi ve temini için çalışmak yerine ideolojik körlükle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Altun'dan flaş açıklama: Mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

Altun, açıklamasında şunları ifade etti:

Demokrasi, insan hakları ve adalet idealleri doğrultusunda, elbette bağımsız Türk yargısı içine sızan, adaletin tesisi ve temini için çalışmak yerine ideolojik körlükle, örgütsel saiklerle ve vesayet hevesiyle hareket eden unsurlarla mücadele edeceğiz. Adalet mülkün temelidir.


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