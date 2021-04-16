HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Amirallere bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Evlerinde arama yapıldı

Son Dakika: Amirallere bildiri soruşturmasında yeni gelişme! Evlerinde arama yapıldı

16.04.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bu sabah evlerinde arama yapılan 6 emekli amiral ile 1 emekli general Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırdı.

104 emekli amiralin hazırladığı Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bildiri soruşturmasında, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından ifadesi alınmayan bazı amirallerin evlerinde polisin arama ve el koyma işlemi yaptığı öğrenildi.

Emekli amirallerden 11'inin avukatlığını yapan avukat Hüseyin Ersöz, biri İstanbul Büyükçekmece'de ve diğeri İzmir'de oturan iki müvekkilinin evlerinde sabah saatlerinde polis tarafından arama yapıldığını, cep telefonları ve bilgisayarlarına el konulduğunu belirtti.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Ersöz, müvekkillerinin gözaltına alınmadığını ancak ifadelerini vermek üzere haftaya Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağrıldıklarını ifade etti.

Evinde arama yapılan amiraller arasında eski Sahil Güvenlik Komutanı Alper Tezeren ile eski Deniz Harp Akademileri Komutanı Metin Açımuz da var.

Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimiGözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli generali ifadeye çağırdığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Bakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldıBakan Soylu, ’Tabuta Sığmayan Şehid’in seccadesinde namaz kıldı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Montrö Boğazlar Sözleşmesi

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto paralarla ilgili önemli yönetmelik

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

ABD'li ilaç firması Pfizer, Kovid-19 aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

Korkulan oluyor: Bayramda 10 gün tam kapanma

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attı

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Survivor'da gizlice yemek yerken yakalandı! O yarışmacıya şok ceza

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den vatandaşlarına 'Türkiye’ye tatile gidin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

Joe Biden'dan Afganistan kararı! Tarih vererek duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: Almanya gezisine katılan belediye başkan yardımcısını görevden aldık

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.