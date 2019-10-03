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Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı C blok -1’inci katında duruşma çıkışı sonrası iki grup arasında tekme tokatlı, sandalyeli kavga çıktı. Kavgada sandalyeler havada uçuşurken, kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, "Hakaret" ve "Silahla tehdit" davasının tarafları, duruşma çıkışı adliyenin C -1 katında birbirlerine girdi. Davanın ardından duruşmadan çıkan taraflar, adliyenin metro yönüne çıkışı olan katın koridorunda birbirlerine girdi.

kavga

Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olaylarda iki kişinin kafasından yaralandığı öğrenildi. Kavgaya polisin müdahalesiyle sona erdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi

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istanbul Kartal Anadolu Adalet Sarayı kavga

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