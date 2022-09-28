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Son Dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'Milletvekili Seçimi Kanunu' kararı! Oy çokluğuyla...

28.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi'nden flaş bir karar çıktı. Buna göre AYM, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. İptal için AYM'ye CHP başvurmuştu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'Milletvekili Seçimi Kanunu' kararı! Oy çokluğuyla...

Son dakika haberi: Milletvekili Seçimi Kanunu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu doğrultuda CHP'nin AYM'ye 'iptal' başvurusunda karar açıklandı. CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu. İşte seçim kanunu ile ilgili son dakika haberinin tüm detayları...

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AYM OY ÇOKLUĞUYLA REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi. (AA)

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