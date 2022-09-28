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"Bütün Türkiye görecek" Meral Akşener'in gündem olan sözlerine CHP'den ilk yanıt: Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı...

28.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar bir anda siyaset gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Akşener konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı olduğunu belirtip "kazanacak aday" vurgusu yapmıştı. Akşener'in gündem olan bu açıklamalarına CHP'den ilk yanıt geldi. Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

"Bütün Türkiye görecek" Meral Akşener'in gündem olan sözlerine CHP'den ilk yanıt: Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı...

2023 seçimlerine doğru siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken 6'lı masanın yaklaşımıyla alakalı son durum da herkes tarafından merakla takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz" çıkışının ardından bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkının bulunduğunu söyleyerek "kazanacak aday" vurgusu yaptığı ve "6'lı masanın bir noter olma durumu yok" ifadelerini kullandığı açıklamalarının ardından CHP'den nasıl bir açıklama geleceği merak ediliyordu. Bu sözlere CHP'den ilk yanıt geldi ve açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. İşte o açıklamalar...

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"AÇIKLAMAYI KILIÇDAROĞLU YAPSAYDI..."

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener’in sözlerini değerlendirdi. Akşener’in sözleri için “Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur” ifadelerini kullanan Özel, şu şekilde konuştu:

"Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı bunları söylerdi. Altılı Masa’nın kurulduğunu söylüyor ve ona önem atfediyorsanız o masanın karar verici olduğunu söylersiniz. Sizin söylediğiniz noterler karar verici değillerdir, önüne neyi götürürseniz onu damgalar ‘aslı gibidir’ yapar.

Karar verici Altılı Masa olduğuna göre -ki bunu sayın genel başkan defalarca söylüyor- ve o Altılı Masa’nın belirleyeceği aday 13’üncü cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla genel başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur.

"BÜTÜN TÜRKİYE GÖRECEK"

Ayrıca Altılı Masa’nın toplantısına 4 ay yok 4 gün var. 4 gün sonra 6 liderin oturup konuştuktan sonra nasıl bir sonuç bildirgesi yayınlayıp altına hangi imzaları atacağını bütün Türkiye görecek.

O yüzden televizyonlarda pazar akşamı canı sıkılacak olan yandaş yorumcu arkadaşlar boşuna nefes tüketmesinler. 4 ay olsa size ihtiyaç var ama 4 gün için vatandaşın kafasını şişirmeyin."

Akşener "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değil" demişti! Ses getirecek açıklamalara altılı masadan ilk yanıt geldiAkşener "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değil" demişti! Ses getirecek açıklamalara altılı masadan ilk yanıt geldi

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soru üzerine, "Altılı masayı toplayan Kemal Bey. O masanın bir noter olma durumu yok. Kemal Beyin bir aday tarifi vardı, ben ona hep katıldığımı ifade ettim. Benim de iki yıldır söylediğim bir şey var, kazanacak bir aday. Dolayısıyla biz hem kazanacak bir aday, devlet aklı olan bir aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Ancak diğer parti başkanlarının da adaylık konusunda teklifleri mevcut. Ben de 'aday değilim' dediğim için hiç pişman değilim. O masada herkes fikrini söyleyebilir. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda olumsuz bir görüşe sahip olmadığını ifade etmişti.

Mevcut sistemin giderilmesinin yolunun Millet İttifakının adayının seçilmesinden geçtiğini belirten Akşener, "Kazanmak zorundayız, bu ucube sistemde nefes alınamıyor. Bu başkanlık sistemi değil, canım istedi diyerek geçilmiş, hiçbir hazırlığı olmayan kararnamelerle yönetilen bir sistem." demişti.

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"BORÇLARIMIZI 31 MART'TAKİ SEÇİMLERDE ÖDEDİK"

Kılıçdaroğlu'na 15 milletvekili için her zaman teşekkür edeceğini ancak parti olarak kimseye borçlu olmadıklarını dile getiren Akşener, "Tüm borçlarımızı 31 Mart'taki seçimlerde ödedik. Hatta alacaklı hale döndük." diye konuşmuştu.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday tarifini ve kriterlerini kabul ettiklerini, asıl amaçlarının kazanacak aday olduğunu dile getirmişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

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