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  4. SON DAKİKA | Ankara'da 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 gözaltı

SON DAKİKA | Ankara'da 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 gözaltı

11.05.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 20 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Ankara'da 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde operasyon başlatıldı.

FİRARİ 3 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında, YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi. (AA)

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