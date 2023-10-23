SON DAKİKA | Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonda 33 şüpheli yakalandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Ankara’da 23.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 33 şahıs yakalandı. 3

39 ADRESE EŞZAMANLI OLARAK OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik 39 adrese eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi.

33 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 39 şahsın yakalanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 31’i Irak, 2’si Suriye uyruklu 33 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, Ankara Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

6 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor."





