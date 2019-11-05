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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonları! 163 kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil ve askeriyedeki yapılanmalarına deşifre edilmesine yönelik 163 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara’da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

18 ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14’ünün yakalandığını belirtildi.

ÖRGÜTÜN JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAKİ YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

17 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 4'ünün Ankara İl Jandarma Komutanlığında aktif olarak görev yapan astsubay rütbesindeki şüpheliler oldukları kaydedildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 ilde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 12'sini gözaltına aldığı öğrenildi.

TÜBİTAK VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAKİ FETÖ YAPILANMASINA OPERASYON

FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16'sı aktif 20 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 14'ünü gözaltına aldı.

Örgüt üyelerinin haberleşme amacıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlardan gerçekleştirdikleri aramaların tamamının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmanın genişletileceği ve TÜBİTAK gibi stratejik öneme haiz diğer kurumları da kapsayacağı öğrenildi.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik münferit soruşturmalar kapsamında Bakanlık ve hastanelerinde görevli 10 kişinin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.

*Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
fetönün elebaşının medya ayakları, altan kardeşler ve ılıcak hapisten salı verildikten sonra bu feto operasyonlarının bir anlamı kalmadı. akparti dagılma sürecine girmiştir. 5 yıl sonra akparti diye bir parti kalmaz.
Ne menem şey bu akıllarını satmış mahluklar bitmiyor ama azalıyor
Yersen bu olayı bitmez tabi. 3 büyük yardakcıyı bırakıyorlar(itiraf ettiler) halkı uyutmak için fetoya operasyon yapıyoruz ayagı var, en basit haliyle böyle anlaşılıyor, halk bu itirafları unutmuş olamaz
bu nasıl iş ya; bir yandan serbest bırakılanlar, tahliye olanlar var, kaldı ki tahliye olanlara müebbet isteniyordu, bir yandan hala gözaltılar, tutuklamalar devam ediyor
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