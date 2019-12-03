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Son dakika: Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11’i yakalandı. Ayrıca yürütülen başka bir FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.

FETÖ'NÜN JANDARMA'DAKİ YAPILANMASINA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan, 25'i aktif görevdeki 36 Jandarma personelinden 18'i gözaltına alındı.

Kaynak: İHA-AA

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Ankara ByLock

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