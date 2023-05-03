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SON DAKİKA | Ankara merkezli 52 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 524 kişi gözaltında

03.05.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 53. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada Ankara merkezli 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 524 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA | Ankara merkezli 52 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 524 kişi gözaltında

Son dakika: 53. Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında 598 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrası Emniyet bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Saat 04.00'te Ankara merkezli 52 ilde eş zamanlı opaerasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | 524 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada 524 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Soylu, ayrıca operasyona 2 bin 841 güvenlik personelinin katıldığını söyledi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, yapılan teknik takipten elde edilen delillerden yola çıkılarak uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlenmiştir. Söz konusu delillerin değerlendirilmesi sonucunda bu güne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilmiş olup bu olaylarda 203 şüpheliye adli işlem yapılmıştır.836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabının incelenmesi neticesinde alınan MASAK raporu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 662 milyon Türk Lirası tespit edilmiştir.Söz konusu soruşturmamızda 598 şüphelinin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla 03/05/2023 tarihinde 52 ilde eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.

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