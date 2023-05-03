Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan sürpriz paylaşım! "Ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Kılıçdaroğlu ailesinin misafiri oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, Zeynep Babacan ile çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Babacan da bir tweet paylaşarak "Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var" notunu düştü. Babacan'ın paylaşımından kısa süre sonra ise Kılıçdaroğlu, mutfakta çekilen bir videoyu 'Şampiyonlar Ligi hazır' notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU..."

"15 Mayıs itibarıyla birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey'le çayımızı içiyoruz. Sayın Babacan, yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak birlikte devletin ekonomi kurumlarını güvenilir hale getireceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken, vergide adaleti de sağlayacağız. Ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi krizden çıkaracak, sonrasında kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır. Dünyada saygı gören akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var o ekipte. Birkaç gün içinde bu Şampiyonlar Ligi kadrosunu göreceksiniz. Görevi devralıralmaz halkımıza nefes aldıracak güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Fiyat istikrarsızlığını, yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. Ben bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Yüzlerce milyar dolarlık temiz yatırım sözleri aldım. Projelerimizi size tahtamın önünde açıklıyorum. Bu ekiple başaracağız."

"GEÇEN YIL 311 MİLYAR LİRALIK FAİZ ÖDEMESİ OLDU"

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Ali Babacan ise "Sayın Kılıçdaroğlu bizim ortak cumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğüyle milletimizin kalbinde yer almış bir insan. Hep birlikte bu ülkeyi çok güzel yarınlara taşıyacağız. Ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güvenin olup olmadığını Hazine'nin faiz ödemeleriyle ölçeriz. Bir ülkenin Hazine'si çok büyük faiz ödüyorsa o ülkede güven ortamı sarsılmıştır. Bir ülkenin Hazine'si daha az faiz ödüyorsa o ülkede güven ortamı oluşmaktadır deriz. Geçtiğimiz yıl baktığımızda 311 milyar liralık faiz ödemesi oldu Türkiye Hazinesi'nde. Bu yılki bütçe için planlanan rakam da tam 565 milyar lira. 200 milyar lira da kur farkını eklediğinizde bu yıl için 765 milyar liralık faiz ödemeyi planlıyor şu andaki hükümet. Bu para tam 1 milyon konutu bedava yapıp vatandaşa vermeye yetecek büyüklükte bir para. Ekonomi deyince önce insan diye başlamak lazım. Ekonominin en önemli amacı insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır vatandaşlara." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLE VİZESİZ SEYAHAT..."

3 ay içerisinde Avrupa Birliği ile seyahatlerde vizenin kaldırılması ile alakalı üzerimize düşeni yapacaklarını kaydeden Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bunun da temelinde adalet var, liyakatlı kadrolarla çalışmak var ve istişare kültürü var. Adalet sadece yargıda işlerin düzgün yürümesi değil, adalet aynı zamanda fırsat eşitliğidir. Eğitimde, işe girerkenki fırsat eşitliği. Adalet olmadan asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Bir tane kurtarıcı gelsin, bütün sorunları çözsün. Böyle bir şey yok. Ekonomi yönetimi kadro meselesidir.

Bu kadroları da şimdiden hazırlıyoruz. İstişare olmadan başarılı olmak mümkün değil. Sorunları anlayan, dinleyen ve önerilerle beraber tekrar çözüm üreten bir yönetim ilkesine sahip olmamız gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli uzun vadeli hedefe ihtiyacı var. Bu hedef de Avrupa Birliği standartları. Avrupa Birliği'ne üye olalım olmayalım, bu ayrı bir mesele. Ama bizim 86 milyonluk nüfusumuz Avrupa Birliği standartında bir hayatı hak ediyor. Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat. Bu konuda yapılacaklar belli. 3 ay içerisinde Avrupa Birliği ile seyahatlerde vizenin kaldırılması ile alakalı üzerimize düşeni yaparız. Ki gençlerimiz Avrupa'yı görsünler. Avrupalılar Türkiye'ye daha rahat gidip gelebilsinler. Koşacağız, yarışacağız ama bu yarışta sosyal devletin gereği ne varsa yerine getirip hiçbir vatandaşımızın belli bir geçim seviyesinin altına düşmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah kara kış yakında bitecek."

"HUZURLA EMEKLİ OLACAĞIM"

Videonun sonunda yeniden söz alan Kılıçdaroğlu ise "Liyakatsizlerin ülkeyi getirdikleri felaketten dolayı soğanı bile fiyatını sorarak alıyor halkımız. Biz adaletsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaştırmaya karşı birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye'miz bu Şampiyonlar Ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak. Ben de ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım ve bu ekibin başarısıyla gurur duyacağım. Bu da benim en büyük arzum" ifadelerini kullandı.



